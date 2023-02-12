الأحد 12 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

دعم القدس.. الرئيس السيسى يوجه رسالة «الصمود والسلام» (إنفوجراف)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة، اليوم الأحد، خلال مشاركته في مؤتمر «دعم القدس»، والذي انعقد بجامعة الدول العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، وعبدالله الثاني ملك الأردن، وعدد من وزراء الدول العربية والغربية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، ولحقوقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس السيسي: "أختتم كلمتي برسالتين.. أقول للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض، نعم لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم ما زالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكونًا رئيسيًا لعملنا المشترك، وجزءًا لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين".

وتابع الرئيس السيسي: كما أتوجه لإسرائيل، حكومة وشعبًا، وأقول.. لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام التي تضمن تحقيق ذلك وفقاً لسياق عادل وشامل، فدعونا نضعها معًا موضع التنفيذ ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة.. الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".

السيسي فلسطين القدس إسرائيل أبو مازن دعم القدس

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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