الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يقيل مسؤولا كبيرا بوزارة الدفاع

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسومًا بإقالة مسؤول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.

والمسؤول المقصود هو نائب قائد الحرس الوطني رسلان دجوبا، وفقًا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسبابًا لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكي دجوبًا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور، بينما شدد على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

وقال زيلينسكي إنه التقى مسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه "محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها".

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير: "كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية، ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها، يجب ضمان نقاء عمل الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة".

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وائل لطفي

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