مصرع مسن إثر سقوط سقف حجرة بالإسكندرية

لقي مسن مصرعه إثر سقوط سقف حجرة يقيم بها بمنطقة سيدي بشر في حي شرق الإسكندرية.

تلقى مأمور قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من الأهالي بسقوط سقف حجرة بأحد العقارات الكائنة بشارع خالد بن الوليد، بدائرة القسم.

بانتقال قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة أول المنتزة لمكان البلاغ تبين سقوط سقف حجرة بالعقار رقم 53 بشارع خالد بن الوليد، بمنطقة سيدي بشر بنطاق حي المنتزه أول.

وتبين وفاة المواطن محمد علي الجوهري، 77 سنة، على المعاش. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الإدارة الهندسية بحي شرق لمعاينة العقار وتحديد تأثير الحادث على باقي أدوار العقار.