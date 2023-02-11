السبت 11 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مباراة الهلال وريال مدريد.. تردد أون تايم سبورت الأرضية وكيفية الضبط

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يتساءل الآلاف من عشاق الساحرة المستديرة في مصر عن تردد أون تايم سبورت الأرضية وكيفية ضبطها على التلفزيونات، خاصة أنها أعلنت عن إذاعتها لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة بالمغرب منذ مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي.

مباراة الهلال السعودي وريال مدريد 2023

وفي الساعات الأخيرة يتساءل المشاهدين عن تردد أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة  الهلال السعودي على موعد والتاريخ عندما يلتقي الهلال مع ريال مدريد اليوم السبت 11 فبراير 2023 في نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب.

نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023 

الجدير بالذكر أن نادي  الهلال السعودي إلى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق عندما فاز في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية على فريق فلامنجو بطل البرازيل ليحقق كبرى مفاجآت بطولة كأس العالم للأندية، فيما تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعدما فاز ريال مدريد على الأهلي 4/1 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 نايل سات

تردد قناة aea على نايل سات

تردد قناة ماجد على نايل سات 2023

تردد قناة الرياضية السعودية SSC الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد بمونديال للأندية

ضبط تردد قناة on time sport الأرضية

وفي ظل الخدمات اليومية التي يقدمها «الدستور» لمتابعيها نقدم كل ما يريد عشاق كرة القدم معرفته عن كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2023.

خطوات ضبط تردد قناة on time sport الأرضية

  1. يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي وذلك من خلال جهاز الريموت كنترول.
  2. الذهاب إلى قائمة الإعدادات.
  3. اختيار قائمة القنوات.
  4. توليف إعداد القناة.
  5. توليف تلقائي.
  6. اختيار بحث رقمي.
  7. الانتظار حتى تمام التحميل.
  8. الضغط على تم.
  9. ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport.

تردد أون تايم سبورت الأرضية

ويتساءل البعض عن تردد قناة تايم سبورت على النايل سات

أون تايم سبورت 

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10853 

الاستقطاب: أفقي 

 معامل تصحيح الخطأ : 5/6 

الترميز: 27500 

تردد قناة ON Time Sport الأرضية

نوع التردد : ديجيتال

نوع التردد

 تردد: UHF 32

 نوع الضبط: الأنالوج

 التردد: UHF9

قناة أون تايم سبورت

وتعد قناة أون تايم سبورت، واحدة من أشهر القنوات الرياضية، وكانت في بدايتها تسمى أون سبورت، ولكن بعد تم دمجها مع قناة تايم سبورت، أصبحت في الوقت الحالي باسم أون تايم سبورت وتقدم حصريًا مباريات الدوري المصري وكأس مصر وعدد من البطولات المصرية والدولية لألعاب كثيرة على خلاف كرة القدم.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة مباريات الدوري المصري 2023

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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