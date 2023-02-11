عهد الإنجازات.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي «بني وركان الثلاثية» بالمنيا

شهدت مصر في السنوات الثماني الماضية، إنجازات كبيرة، ساهمت في تغيير وجه مصر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ رئاسته للبلاد في عام 2014، اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن.

وجاء من بين المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية؛ محطة معالجة صرف صحى بني وركان الثلاثية بمحافظة المنيا، بقدرة ٣ آلاف متر مكعب في اليوم، بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، وفق ما ذكر موقع خريطة مشروعات مصر، المتخصص في إلقاء الضوء على المشاريع التي تقوم بها الدولة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مئات المشاريع التي تقوم بها الدولة سنويًا في كافة القطاعات، ضمن خطة مصر 2030، والتي تأتي على رأس أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمصريين.

وسبق وأن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، قبل ثلاث سنوات، والتي استهدفت الارتقاء بحياة الإنسان في الريف المصري، ودشنت الكثير من المشاريع التنموية في قرى ونجوع مصر، والتي كانت تفتقر للخدمات الأساسية، أبرزها إدخال المياه والغاز والصرف الصحي، ورصف الطرق، إلى جانب بناء مجمعات خدمة المواطنين، وبناء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإطفاء والإسعاف، ومراكز الشباب.

كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في رفع الوعي بندوات توعوية في النجوع والقرى والمدارس والجامعات.

وسبق وأن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، قبل ثلاث سنوات، والتي استهدفت الارتقاء بحياة الإنسان في الريف المصري، ودشنت الكثير من المشاريع التنموية في قرى ونجوع مصر، والتي كانت تفتقر للخدمات الأساسية، أبرزها إدخال المياه والغاز والصرف الصحي، ورصف الطرق، إلى جانب بناء مجمعات خدمة المواطنين، وبناء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإطفاء والإسعاف، ومراكز الشباب، كما ساهمت في رفع الوعي بندوات توعوية في النجوع والقرى والمدارس والجامعات.