السبت 11 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عهد الإنجازات.. إنشاء محطة معالجة صرف صحي «بني وركان الثلاثية» بالمنيا

محطة صرف صحي ـ أرشيفية
محطة صرف صحي ـ أرشيفية

شهدت مصر في السنوات الثماني الماضية، إنجازات كبيرة، ساهمت في تغيير وجه مصر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ رئاسته للبلاد في عام 2014، اهتمامًا كبيرًا بتوفير حياة كريمة للمواطن.

 

وجاء من بين المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية في السنوات الماضية؛ محطة معالجة صرف صحى بني وركان الثلاثية بمحافظة المنيا، بقدرة ٣ آلاف متر مكعب في اليوم، بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه، وفق ما ذكر موقع خريطة مشروعات مصر، المتخصص في إلقاء الضوء على المشاريع التي تقوم بها الدولة.

 

ويأتي هذا المشروع ضمن مئات المشاريع التي تقوم بها الدولة سنويًا في كافة القطاعات، ضمن خطة مصر 2030، والتي تأتي على رأس أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمصريين.

 

وسبق وأن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، قبل ثلاث سنوات، والتي استهدفت الارتقاء بحياة الإنسان في الريف المصري، ودشنت الكثير من المشاريع التنموية في قرى ونجوع مصر، والتي كانت تفتقر للخدمات الأساسية، أبرزها إدخال المياه والغاز والصرف الصحي، ورصف الطرق، إلى جانب بناء مجمعات خدمة المواطنين، وبناء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإطفاء والإسعاف، ومراكز الشباب.

 

كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في رفع الوعي بندوات توعوية في النجوع والقرى والمدارس والجامعات.

 

وسبق وأن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة، قبل ثلاث سنوات، والتي استهدفت الارتقاء بحياة الإنسان في الريف المصري، ودشنت الكثير من المشاريع التنموية في قرى ونجوع مصر، والتي كانت تفتقر للخدمات الأساسية، أبرزها إدخال المياه والغاز والصرف الصحي، ورصف الطرق، إلى جانب بناء مجمعات خدمة المواطنين، وبناء المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإطفاء والإسعاف، ومراكز الشباب، كما ساهمت في رفع الوعي بندوات توعوية في النجوع والقرى والمدارس والجامعات.

الرئيس الدولة المصرية المدارس والجامعات المشاريع التنموية إنجازات كبيرة توفير الحياة الكريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

الأكثر قراءة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

تردد قناة aea على نايل سات

وفاة عريس فى شهر العسل أثناء لعب كرة القدم مع زوجته

متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول ٢٠٢٣

4 قرارات مهمة فى اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ

عامان حبس عقوبة منتظرة لـ«التيك توكر لوشا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

علي سعدة

أزمة الغلاء

د. منى حلمى

إعادة فهم العاطفة.. أرقى ما نملك

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

ماجد حبته

مجلس واتفاقية و111 دورة!

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراض صاروخ أطلق من غزة تجاه إسرائيل

فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية استشهاد شاب برصاص المستوطنين

إغلاق عدة طرق فى إسرائيل بسبب الاحتجاجات ضد نتنياهو