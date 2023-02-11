«ضاع فى سوق العقارات».. المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة تعرض المطرب محمد فؤاد للنصب في مبلغ 12 مليون جنيه من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق، واستمروا بالمماطلة.

واستعجلت النيابة التحريات، في واقعة دعوى المطرب محمد فؤاد، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، آخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

وحرر المطرب محمد فؤاد محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.