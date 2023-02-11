السبت 11 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضاع فى سوق العقارات».. المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة تعرض المطرب محمد فؤاد للنصب في مبلغ 12 مليون جنيه من مجموعة من الأشخاص، أوهموه بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، ولم يلتزموا بالاتفاق، واستمروا بالمماطلة.

واستعجلت النيابة التحريات، في واقعة دعوى المطرب محمد فؤاد، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، آخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

وحرر المطرب محمد فؤاد محضرًا بقسم شرطة الشروق حمل رقم 19426 لسنة 2022، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة aea على نايل سات

متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول ٢٠٢٣

«ضاع فى سوق العقارات».. المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

وفاة عريس فى شهر العسل أثناء لعب كرة القدم مع زوجته

أحد الناجين من زلزال تركيا لـ«الدستور»: أنطاكيا تعانى ونشكر القاهرة على دعمها

القائمة الكاملة للمرشحين بانتخابات الصحفيين فى أول أيام فتح باب الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

أزمة الغلاء

د. منى حلمى

إعادة فهم العاطفة.. أرقى ما نملك

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

ماجد حبته

مجلس واتفاقية و111 دورة!

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

د.كريمة الحفناوى

فلسطين.. والنصر للشعوب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إغلاق عدة طرق فى إسرائيل بسبب الاحتجاجات ضد نتنياهو

أُطلق عليها النار.. سفيرة إسرائيل تتعرض لهجوم فى إسبانيا «فيديو»

وزير الجيش الإسرائيلى يفرض عقوبات مالية على الأسرى المقدسيين