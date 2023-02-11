السبت 11 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى سور منزله بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقي طفلٌ مصرعه بسبب تعرضه لحادث سقوط من أعلى سور بمنزله بنطاق قرية المناجاة الكبرى محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من يفيد ورود إشارة مستشفى الحسينية المركزي بوصول طفل يبلغ من العمر سنة ونصف مقيم المناجاة الكبرى، جثة هامدة إثر تعرضه بسقوط من علو، وتم التحفظ على جثته بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية.

وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

طفل حادث سقوط سور قرية المناجاة الكبرى الجثه مستشفى الحسينية المركزى

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