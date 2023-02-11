السبت 11 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة فى حادث تصادم بمدينة القرين بالشرقية

جثة
جثة

وقع حادث تصادم بمدينة القرين، بنطاق محافظة الشرقية، أسفر عن مصرع طفلة عمرها 4 سنوات، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمدينة  القنايات، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بطفلة، لقيت مصرعها في الحال، مقيمة القرين، وتم التحفظ على جثتها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي القرين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث تصادم مصرع طفلة مستشفى القرين المركزى الجثه الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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