الولايات المتحدة تسقط «جسما طائرا» حلّق فوق ولاية ألاسكا

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن القوات الأمريكية أسقطت "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ولاية ألاسكا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي: "سقط الجسم بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا".

وأضاف: "لست على دراية بالتواصل مع الصينيين بعد سقوط جسم آخر بالقرب من ألاسكا"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، ليلة الخميس.

وقالت وكالة سكاي نيوز إن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أغلقت بعض "المساحات" في المجال الجوي فوق شمال ألاسكا لدعم عمليات وزارة الدفاع.

واشنطن تهدد الصين: سنرد لحماية أنفسنا

ومنذ أيام قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطابه حول حالة الاتحاد أمام الكونجرس، إنه "إذا هددت الصين سيادتنا فسنرد لحماية أنفسنا، وقد فعلنا".

وشدد على أن الولايات المتحدة الآن في أقوى وضع منذ عقود لمنافسة الصين أو أي دولة أخرى، وأضاف: "لم يكن أبداً رهاناً جيداً أن تراهن ضد أمريكا".

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز" فقد قال بايدن إن شركات النفط الكبرى تقوم باستغلال أزمة موارد الطاقة الأخيرة للتربح، مطالباً بفرض زيادة ضريبية كبيرة على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات لتوجيهها للاستثمار أكثر في الإنتاج.

وقال بايدن: "العام الماضي حققوا أرباحاً بلغت 200 مليار دولار في خضم أزمة طاقة عالمية. أعتقد أن هذا أمر فاحش"ـ كما دعا الرئيس الأمريكي إلى فرض حد أدنى للضريبة على أصحاب المليارات، قائلاً: "لا يجب أن يدفع أي ملياردير معدل ضرائب أقل من مدرّس أو رجل إطفاء".

ومع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة تايوان، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا، حذرت تقارير دولية من احتدام المنافسة بين واشنطن وبكين في العام الجديد 2023 على عدة مستويات سياسية وتكنولوجية واقتصادية.