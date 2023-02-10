الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل وإصابة 6 فى خصومة ثأرية بقنا

خصومة ثأرية
خصومة ثأرية

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، أسفرت عن مصرع شخصين واصابة 4 آخرين حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 4 أشخاص، جارٍ نقلهم إلى المستشفى. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم. 

مشاجرة الأسلحة النارية خصومة ثأرية قنا النيابة العامة اللواء إيهاب طه

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مقتل وإصابة 6 فى خصومة ثأرية بقنا

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