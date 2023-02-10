تقارير: كارلو أنشيلوتي وافق على تدريب منتخب البرازيل

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، وافق على تدريب منتخب البرازيل.

وسُئل أنشيلوتي منذ قليل عن التقارير التي ربطته بتدريب البرازيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية، ليقول: "لا أعرف أي شيء عن ذلك، لدي عقد هنا حتى عام 2024".

وذكرت شبكة “ESPN” أن كارلو أنشيلوتي أبدى موافقته على عرض تدريب منتخب البرازيل، لكن لن يتم الإعلان عن أي شيء في الوقت الحالي، حيث يرتبط المدرب الإيطالي بعقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وأشارت الشبكة إلى أنه لم يتم توقيع أي عقود، بل فقط منح أنشيلوتي موافقته على تدريب منتخب البرازيل.

وأضافت الشبكة بأن العقد سيربط أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل من يوليو 2023 وحتى أغسطس 2026 بعد نهاية كأس العالم الذي سيُقام في أمريكا وكندا والمكسيك، لكن ما زالت الشروط الخاصة بالعقد قيد المناقشة.

وذكر التقرير بأن البرازيليين إيدير ميليتاو ورودريجو جويس وفينيسيوس جونيور لاعبو ريال مدريد، لديهم تلك المعلومات بموافقة أنشيلوتي على تدريب منتخب البرازيل، ورغم أنهم يأسفون على حقيقة مغادرته لتدريبهم في النادي، إلا أنهم يعتقدون أنه اسم جيد للغاية لقيادتهم في المنتخب المُتوج بكأس العالم 5 مرات.

وتبدأ التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

وستكون تلك الوظيفة إن تم إعلانها بشكل الرسمي، الأولى لـ كارلو أنشيلوتي كمدرب لمنتخب وطني، حيث أنه عمل كمساعد لمنتخب إيطاليا في بداية مسيرته، ثم مدربًا لفرق ريجيانا، بارما، يوفنتوس، ميلان، تشيلسي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، نابولي، إيفرتون، إضافة إلى ريال مدريد.

وودع منتخب البرازيل بطولة كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي على يد منتخب كرواتيا، ليتم الإعلان عن رحيل المدير الفني لـ “السيليساو” تيتي.