الخارجية الروسية تطالب بضرورة رفع العقوبات الغربية عن سوريا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بضرورة رفع العقوبات الغربية عن سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين الماضي وأودى بحياة الآلاف من السوريين.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، الغرب والمجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا التي تعرقل تقديم المساعدة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد.

وقالت "زاخاروفا" في تصريحات صحفية "ندعو إلى إعادة النظر فورا في هذا الموقف اللاإنساني، لرفع الإجراءات التقييدية المعمول بها ضد سوريا، ومرة ​​أخرى نؤكد على الحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لدمشق بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، مع احترام سيادة هذا البلد وسلامة أراضيه"، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

- جوتيريش يدعو لعدم تسييس عملية إغاثة المنكوبين في زلزال سوريا

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن زلزال تركيا وسوريا من أكبر الكوارث الطبيعية في العصر الحديث، معلناً عن تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للتعامل مع أزمة سوريا وتركيا جراء الزلزال، وفقاً لقناة القاهرة الإخبارية.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، مجلس الأمن بالسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى المنكوبين في سوريا، وأيضاً إلى عدم تسييس إغاثة المنكوبين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الإثنين الماضي.

وأكد أن هذا وقت الوحدة وليس وقت التسييس أو الانقسام، نحن بحاجة إلى دعم كبير وزيادة قدرتنا على توفير الإغاثة والمساعدات بين إدلب ودمشق، معلناً عبور أول قافلة من 6 شاحنات عبر معبر "باب الهوى" محملة بإمدادات إغاثة من المنظمة الدولية إلى الشمال السوري.