برلمانى يطالب بتعميم إقامة معرض الكتاب فى المحافظات

طالب النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بإعلان خريطة زمنية واضحة لتعميم إقامة معارض الكتاب بكل محافظات الجمهورية شأنها شأن معرض القاهرة الدولي للكتاب في الترويج والاهتمام، على مدار العام وذلك اتساقًا مع خطة الدولة لنشر الوعي ومجابهة تسلل الأفكار الظلامية وتغذية عقول النشء بالفكر الصحيح ليساعد في التعرف بالثقافة المصرية، وتعظيم قيمة القراءة بمحافظات مصر لدعم بناء الإنسان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوة ستتيح توسيع قاعدة اقتناء الكتب بكل ألوان المعرفة للقراء، والتمكين من الحصول عليه بسهولة وبأرخص الأسعار الممكنة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشبان في نشر مصنفاتهم الفكرية والأدبية والفنية بوجه عام، مشيرًا إلى أن التوسع في معارض الكتاب المحلية وعدم الاكتفاء بالتنفيذ في عدد محدود من المحافظات منها بورسعيد والإسكندرية، سيسهم في تعميق صناعة الوعي ونشر ألوان المعرفة والآداب للجميع وإعادة الكتاب إلى أيدى أبنائنا.

وأضاف أن الأطفال والشباب هم أكثر الفئات المستقطبة من القوى المضللة، الذي يستلزم توفير لهم كافة المنافذ التي تساعد على غرس روح الانتماء وبناء الشخصية المصرية بالتشجيع على المشاركة بفعالية في مسيرة الوطن، موضحا أن استقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب، لعدد كبير من الرحلات من قرى ومحافظات مصر المختلفة، يؤكد ضرورة إتاحة نفس التجربة من حيث عدد الناشرين والمؤلفات التي تلامس قطاعات عريضة من الجمهور المصري، خاصة الشباب الذين يمثلون 70% من نسيجنا المجتمعي.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وضع برنامج متطور للدورات القادمة لمعرض الكتاب بمحافظات الجمهورية، لتنال الدورة القادمة للمعرض، قدرًا أكبر من الكمال بما يضمن اتساع نطاق المشاركات به من مؤلفات تضم أنشطة شباب المحافظة وتوسيع حيز المشاركة الفاعلة للمعرض، بحيث تشمل دور النشر الخاصة، سواء بمصر أو الوطن العربي، مع تخفيض مناسب لأسعار الكتب وإقامة مسابقة أفضل كتب معروضة في كافة مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية تفعيل تخفيض أسعار تذاكر السكك الحديدية لرواد معرض القاهرة الدولي من الإقاليم الآخرى في الدورات القادمة، مع تقديم الوافد لتذاكر الدخول وفاتورة المشتريات.