الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد منيسى يتحدث عن جهود الدولة فى الاهتمام بالقطاع الطبى «فيديو»

القطاع الطبي
القطاع الطبي

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، إننا نشهد طفرة غير مسبوقة في المجال الطبي المصري في الـ8 سنوات السابقة، بدلًا من الحلول الوقتية في حينها، وأبرزها مبادرة "100 مليون صحة"، والقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم الانتظار، وغيرهما، فضلًا عن القوافل الطبية التي تجوب أنحاء الجمهورية.

وأضاف منيسي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم التوسع في البنية التحتية للمنظومة الصحية والمراكز الأولية التي تضاعفت لأكثر من 50% في المحافظات، ثم رأينا الأداء المصري في مواجهة جائحة كورونا، والذي أثبت أنه تم إصلاح تام للبنية التحتية في مدة زمنية قصيرة مع توافر الأدوية وتصنيعها.

وأوضح استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، أن أول دواء ظهر للقضاء على كورونا بشكل مباشر متوافر الآن في الصيدليات، ولم يكن لدينا مشاكل في نقص الكوادر الطبية، أو أجهزة الأكسجين، وأشادت بنا منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، ومواجهة أزمة فيروس كورونا.

مشروع منظومة التأمين الصحى الشامل بالمعايير العالمية القياسية

ولفت استشاري الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة إلى أننا بدأنا في مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل بالمعايير العالمية القياسية، ورأينا نجاحه في المراحل الأولى في المحافظات الـ6 الأوائل، مع وجود هيئة الرقابة التي تشمل كل الجهات في مصر.

وتابع: «رأينا اليوم كل التطورات في القطاع الصحي والبنية التحتية الطبية، التي كانت تحتاج إلى عدة عقود لتنفيذها، ولكنها تمت في مدة غير مسبوقة».

محمد منيسي يتحدث جهود الدولة الاهتمام القطاع الطبي

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