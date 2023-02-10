الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل سقطت من الطابق الثانى بمنزلها فى قنا

اسعاف
اسعاف

أُصيبت ربة منزل بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بقرية قرقطان، التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة ربة منزل بعد سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن إصابة "هدى.م" - 35 عامًا- بكسر في الساق اليسرى.

وتم نقل ربة المنزل لمستشفى نقادة المركزي؛ لتلقي الرعاية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

ربة منزل قرية قرقطان مركز نقادة المستشفى اللواء مدير أمن قنا

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