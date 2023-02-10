النائب أحمد عاشور: افتتاحات «سايلو فودز» تسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلة جديدة من توسعات "سايلو فودز"، والتي تضم 9 مصانع لتصنيع العديد من المنتجات الغذائية، يسهم في توفير السلع الغذائية بالأسواق بكميات كبيرة وبأسعار في متناول الجميع وبجودة عالية، ما يسهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.

وأضاف «عاشور» أن طرح منتجات «سايلو فودز» بالأسواق جاء في توقيت مناسب وهام لتغطي قطاعا عريضا من احتياجات السوق المحلية لمساعدة الدولة في ضبط الأسواق، وذلك لأن زيادة المعروض يحقق الاستقرار ويضبط الأسعار، وهذا يسهم في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن زيادة إنتاج السلع الغذائية يسهم في وصول الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد «عاشور» أن "سايلو فودز" يعزز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة أنه يعد صرحا صناعيا كبيرا على مستوى الشرق الأوسط لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، خاصة أن الأزمات المتلاحقة التي مر بها العالم خلال السنوات الماضية تعلمنا منها أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات وتصنيع خامات الإنتاج لتقليل الواردات.

وأشار «عاشور» إلى أن حديث الرئيس السيسي مطمئن للمواطنين، وتأكيده توافر جميع السلع الغذائية باحتياطي كبير وكافٍ لشهور طويلة، وهي تعد رسالة طمأنة للمصريين، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي دائما للحكومة بتوطين الصناعات المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات للوصول لـ100 مليار دولار.