رئيس أساقفة سبسطية: نطالب الكنائس المسيحية بإطلاق مبادرات سريعة للإغاثة في سوريا

طالب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، كافة الكنائس المسيحية في العالم بضرورة ان تقوم بمبادرات وإجراءات عملية هادفة لكسر الحصار عن سوريا لكي تصل المعونات ولكي تصل وسائل الاغاثة الضرورية من اجل مساعدة اهلنا هناك المتضررين بسبب الزلزال العنيف.

وقال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في بيان له منذ قليل، نتضامن مع ضحايا هذا الزلزال في سوريا وفي تركيا ومن المؤسف والمحزن أن بعضا من الدول العالمية مترددة في إرسال مساعداتها الى سوريا بسبب الحصار الظالم والذي يعتبر سياسة عقاب جماعي.

وتابع المطران عطا الله حنا، نقول لأصحاب القداسة والغبطة والنيافة وكافة رؤساء الكنائس المسيحية في العالم إنكم مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن تعبروا عن انتمائكم الإنساني والأخلاقي ولكي ترفضوا أية ضغوط سياسية أيا كان مصدرها وأيا كانت الجهة التي تقوم بها، اليوم وليس غدا مطلوب منكم إطلاق مبادرات اغاثة ومساعدة أهلنا وأحبائنا السوريين المنكوبين ليس فقط بفعل الهزة الارضية، بل بفعل الحصار الظالم الممارس عليهم منذ سنوات، وواصل قوموا بدوركم الروحي والإنساني تجاه سوريا بلد الحضارة والتاريخ والتراث والأصالة.

وتابع نتمنى ان تقرأوا بتمعن بيان رؤساء الكنائس المسيحية في سوريا واتمنى ان تتحرك الضمائر الحية في كل مكان من اجل اغاثة اهلنا المنكوبين بسبب هذا الزلزال، نطالب الكنائس المسيحية في العالم كلها بأن تعمل من اجل الغاء هذا الحصار، فسوريا بحاجة اليوم إلى لمسة محبة ومبادرات إنسانية من أجل كفكفة دموع الحزانى والوقوف الى جانب الذين فقدوا أحبتهم ومنازلهم والمشردين والمنكوبين، فالمأساة التي خلفها الزلزال لا يمكن ان توصف بالكلمات.

واختتم: كما أننا نقدر عاليا موقف مجلس كنائس الشرق الاوسط عسى أن يصل هذا الصوت الى كل مكان .