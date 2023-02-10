محمد معروف حكما لودية منتخب الشباب مع جنوب السودان

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الشباب الودية أمام جنوب السودان اليوم، ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبدالفتاح مساعدان ، ومحمود ناجى حكم رابع.

ويخوض منتخب الشباب مواليد 2003، أولى تجاربه الودية أمام نظيره جنوب السودان عصر اليوم الجمعة، في إطار استعدادتهما لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري إلى 11 مارس المقبلين، والمؤهلة لنهائيات كاس العالم للشباب 2023 بإندونيسيا.

وتبدأ المباراة فى الساعة الثانية والنصف ظهرًا على ملعب الكلية الحربية، فى محاولة من جانب محمود جابر المدير الفنى لشباب الفراعنة لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفراعنة وطريقة اللعب التى سيخوض بها بطولة إفريقيا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف

الدفاع: عبدالرحمن رشدان، عبدالرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، أحمد رضا، إياد العسقلاني، إسلام عبدالله، كريم الدبيس، رأفت خليل، خالد عوض، محمود أحمد مرسي

الوسط: محمد فارس، طارق علاء، عمر الساعي، ماجد هاني، محمد حمدي، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد نادر حواش، يوسف العزب

الهجوم: صلاح باشا، أحمد شريف، يوسف حسن، بلال مظهر

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام مباريات البطولة على 3 ملاعب هى استاد القاهرة والاسكندرية وهيئة قناة السويس .