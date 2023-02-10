تحريات المباحث: لا شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بالعجوزة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بشقة سكنية في العجوزة، وتبين من خلال المعاينة تلف بعض محتوياتها.

وقال مالك الشقة إنه فوجئ باشتعال الحريق، ولم يشتبه في نشوبه جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد باشتعال حريق بشقة سكنية في العجوزة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.