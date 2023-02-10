الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك فى الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار سقوط أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك، دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان بشأن الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور الجمرك بالإسكندرية، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار بشارع زكريا بك بحى الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أى إصابات بين المواطنين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجمرك والتنفيذية بحي الجمرك، ترافقها قوات الحماية المدنية إلى الواقعة، وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح، دون حدوث أى إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية الإسكندرية الحماية المدنية إنهيار أجزاء من عقار تشكيل لجنة هندسية جمرك الإسكندرية

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