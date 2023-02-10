غدًا.. قطع الكهرباء عن مدينة طنطا والمركز لمدة 6 ساعات

يجرى قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، أعمال فصل التيار عن محطة محولات جنوب طنطا، غدًا السبت من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك لإجراء أعمال النظافة والصيانة الدورية.

وأشار المهندس أيمن صدقى، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إلى أن فصل التيار الكهربى خلال تلك المدة الزمنية سيشمل بمدينة طنطا، محطة مياه المجزر، وشارع حسن شحاتة، وشارع سكة صناديد القديم، ومساكن الشباب بالعجيزي، ومساكن الأوقاف بالعجيزي، وشارع سكة تلا، وشارع ترعة الشيتي، وشارع الحكمة.

وأضاف رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أنه بالنسبة لخطوط الريف يتضمن الانقطاع قرى شونى، ودفرة، ومنشية جنزور، والكرسه، والشرفا، وفيشا سليم وصناديد، وكفرمسعود، وكفرخضر، والعوايسة، والمنشية الجديدة، وكفرالساحل، وميت حبيش القبلية، ونفيا، والعزب المجاورة والتابعة لتلك القرى.