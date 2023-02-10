يبحث كثير من المتابعين عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، حيث تعود تلك المسابقة للنشاط مرة أخرى.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وتُنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4 HD.

وتضم المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فرق الزمالك، الترجي الرياضي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، فقد استقر عليه بشكل كبير، البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني العائد لقيادة سفينة القلعة البيضاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: سيد عبد الله نيمار - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري

قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- محمد طارق- محمد عبد الشافي- عبد الله جمعة- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي- نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله «نيمار»- سيف جعفر- أحمد مصطفى «زيزو»- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق «شيكابالا»- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه.