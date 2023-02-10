الخبراء يشاركون بعض النصائح للاستمرار في علاقة صحية

تتطلب العلاقة الكثير من العمل من كلا الطرفين لإنجاحها. لا تعني العلاقة الناجحة بالضرورة تلك التي تمتد على مدى فترة زمنية طويلة، ولكن العلاقة التي يتم فيها جعل الأفراد المعنيين يشعرون بالأمان والسعادة، يجلب كل شخص صدمته الخاصة وطموحاته وأحلامه وتطلعاته إلى العلاقة.

لذا ومن أجل إقامة علاقة صحية، هناك بعض التأكيدات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في جميع الأوقات.