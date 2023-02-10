الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الخبراء يشاركون بعض النصائح للاستمرار في علاقة صحية

علاقة صحية
علاقة صحية

تتطلب العلاقة الكثير من العمل من كلا الطرفين لإنجاحها. لا تعني العلاقة الناجحة بالضرورة تلك التي تمتد على مدى فترة زمنية طويلة، ولكن العلاقة التي يتم فيها جعل الأفراد المعنيين يشعرون بالأمان والسعادة، يجلب كل شخص صدمته الخاصة وطموحاته وأحلامه وتطلعاته إلى العلاقة.

لذا ومن أجل إقامة علاقة صحية، هناك بعض التأكيدات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار في جميع الأوقات.

  • الاحترام: لابد من الاحترام المتبادل بين الطرفين، مهما وصلت درجة الحب بينهما لا ينبغي أن يتم إلغاء الاحترام حتى لو على سبيل الهزار، فلابد كلًا منهما أن يحترم الآخر بينهما وبين الأهل والأولاد فهذا يعزز العلاقة بلا شك.
  • علاقة أحادية الجانب : بدافع الخوف أو الشعور بالوحدة أو الشعور بالذنب أحيانًا، نختار أن نكون في علاقة أحادية الجانب، هذا يمكن أن يستنزفنا عاطفياً ويسبب ضررًا عاطفيًا أكثر مما نتخيل ولا يكون في العلاقة المقيمة حاليًا هذه المشاعر.
  • الوضوح: ما نسعى إليه في العلاقة وما يسعى إليه الشخص الآخر - الوضوح في هذا الأمر مهم جدًا للمضي قدمًا في العلاقة.
  • الشخصية والقيم: على المدى الطويل، يأخذ المظهر الجسدي المقعد الخلفي ويتبق من الشخص  مجموعة القيم التي تربى عليها واكتسابها.
  • الكلمة: عندما يصرح شخص ما أنه ليس مهتمًا أو مستعدًا للاستكمال في العلاقة، يجب أن نأخذ كلامه على محمل الجد ونتوقف عن المحاولة الجادة لإقناعه بخلاف ذلك.
  • السلوك: عندما يتكرر تصرف الشخص بطريقة معينة بشكل متكرر، يجب ألا نشكو منه بدلاً من ذلك، يجب أن نعرف أنه يعكس عالمهم الداخلي، لذا لابد من الكلام معه على محمل الجد ومعرفه مشاعره الداخلية.
  • المساعدة: غالبًا ما نشعر أن طلب المساعدة يجعلنا ضعفاء. لكن ذلك غير صحيح. يجعلنا نسمح للناس بمقابلتنا في المرحلة العاطفية التي نحن فيها.
عدم وجود علاقة من جانب واحد علاقات صحية المعالجة النفسية علاقة أحادية الجانب الشخصية والقيم الوضوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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