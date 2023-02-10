الأنبا بشارة جودة يترأس قداس عيد الأنبا بولا بأبو قرقاص

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، أمس، قداس عيد الأنبا بولا بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبوقرقاص البلد وكان في استقباله الأب عبدالمسيح لمعي راعي الكنيسة وبحضور الأب يوسف رمزي.

بدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، وألقى مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك العظة انطلاقا من انظرو الى نهاية سيرتهم والاقتداء بالقديسين، وأن حياة الأنبا بولا أساسها التخلي وترك العالم بهدف الحياة مع الله.

في سياق آخر ، تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 20 فبراير 2023، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا، وينتهي بعيد القيامة المجيد في أبريل 2023.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، ولا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.