الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة.. جهود مكثفة لضبط المتهمين بخطف طفل وقتله فى الجيزة

كاميرات
كاميرات

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن رجال المباحث يكثفون جهودهم ويقومون بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتحديد خط سير المتهمين بخطف صبي وتعذيبه حتى الموت في أوسيم.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة صبي مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ي.ر.ف"، يبلغ من العمر 16عامًا، وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المتهمين خطفوا المجني عليه، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه حتى لقي مصرعه بين يديهم، تخلصوا من جثته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

ارتباط التحري الج التحريات التجزئة الجريمة الجاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الأرصاد: أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة على الطرق

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

التحريات في مصرع شاب بمشاجرة: أصيب بنزيف داخلي إثر ضربة على رأسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا