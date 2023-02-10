تفريغ كاميرات المراقبة.. جهود مكثفة لضبط المتهمين بخطف طفل وقتله فى الجيزة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن رجال المباحث يكثفون جهودهم ويقومون بتفريغ كاميرات المراقبة؛ لتحديد خط سير المتهمين بخطف صبي وتعذيبه حتى الموت في أوسيم.

كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة صبي مقتول، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ي.ر.ف"، يبلغ من العمر 16عامًا، وبه آثار ضرب وتعذيب في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن المتهمين خطفوا المجني عليه، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه حتى لقي مصرعه بين يديهم، تخلصوا من جثته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.