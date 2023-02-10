الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لغز وفاة مريض داخل مستشفى الأمراض العقلية بالجيزة

جثة
جثة

كشف مصدر أمني حقيقة مصرع مريض داخل مستشفى للأمراض العقلية بالجيزة، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، حيث لقى مريض مصرعه أثناء تلقيه العلاج بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية في الجيزة.

كانت البداية عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجدة بمصرع مريض داخل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يُدعى «محمد.ح.ع»، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المريض كان يتلقى العلاج داخل المستشفى وتوفي، ولا شبهة جنائية في وفاته.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

الإعدام التحقيقات الجرائم الجناية القتل العمدي

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