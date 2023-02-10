الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة مطروح» تعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ مبادرة تنظيم الأسرة

صحة مطروح
صحة مطروح

عقد الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اجتماعا موسعا  ضم كلا من الدكتور مبروك سالم مدير عام الطب العلاجي، والدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتور سيد مصيلحى مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، والدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة، وعددًا من أعضاء الفريق الطبي المعنيين.

وقال وكيل صحة مطروح إن تنظيم الأسرة هو سلوك حضاري يوفر للزوجين الاختيار المناسب للبدء بموعد الإنجاب، ومتى يجب التوقف عنه، كلٌ حسب قدراته، وبموافقة الزوجين معًا، موضحا مفهوم الوسيلة لمباعدة الفترة الزمنية بين المولود والآخر، وتحسن الحالة الصحية للأمهات.

وأكّد الدكتور مبروك سالم، مدير عام الطب العلاجي، أهمية تنظيم الأسرة للأم، حيث يحافظ على صحتها ويحميها من الأمراض الناتجة عن تعدد الولادات ويعطيها فرصة لتطوير ذاتها، وأهميته للطفل، حيث يحميه من أمراض سوء التغذية الناتجة عن عدم تلقيه الرضاعة الطبيعية مع تخفيض نسبة وفيات الأطفال تحت سن 5 سنوات، وبالنسبة للأسرة تقليل الأعباء المادية ويساعد على تخطيط أفضل للحياة، أما الدولة يساعدها تنظيم الأسرة على نشأة جيل من الأصحاء، وعمل زيادة سكانية متناسبة مع موارد الدولة، ولإيجاد التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات التي تقدمها الدولة. 

وأشار الدكتور إبراهيم الدمرداش إلى علاقة تنظيم الأسرة بصحة الأم والطفل، وتناول أنواع الوسائل (هرمونية – حبوب وحقن) وسائل خاصة داخل الرحم ( اللولب والذى يعتبر أفضل وسيلة ). 

وأوضح الدكتور سيد مصيلحى الخدمات التي تقدمها إدارة ووحدات حدات تنظيم الأسرة بدءًا من إتاحة الوسائل – الكشف الدوري على الوسيلة – متابعة الحمل – متابعة صحة الأم من نقص الفيتامينات الناتجة عن الحمل – تقديم النصائح الطبية وبيان مزايا عيوب كل وسيلة .

وأعلن وكيل صحة مطروح عن توصيات الاجتماع والتي  منها ضرورة المتابعة والكشف الدوري على الوسيلة. ومتابعة معدلات التغير في تحقيق المستهدف في استخدام وسائل منع الحمل. إعداد تقييم ربع سنوي عن التطور في معدلات استخدام الوسائل في ضوء خطة الادارة المعنية بالتنسيق مع  مديري مستشفيات القطاع العلاجي بالمحافظة . 

صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
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