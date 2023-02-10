الجمعة 10 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏مع قرب حملات الترشح.. أبرز المرشحين للرئاسة الأمريكية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة الأمريكية

قبل أيام قليلة، كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت إذاعة «بي بي سي» البريطانية، أنه من المحتمل أن يعلن الرئيس جو بايدن في الشهرين المقبلين عن  ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، حيث كان خطابه عن حالة الاتحاد بمثابة إعلان عن حملته لإعادة انتخابه.

فى الانتخابات المقبلة سيكون لبايدن منافسين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونرصد من خلال التقرير التالى أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة.

السفيرة الأمريكية السابقة نيكى هيلى

من أبرز المرشحين المحتملين للرئيس الأمريكى، هي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى.

وأشارت هيلى إلى قرب إطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية لـ2024 مع تصريحها عن إعلان كبير مرتقب لها.

وأعربت هيلي عن رغبتها فى الترشح للانتخابات المقبلة، عقب نشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادة من جيل جديد.

وقالت في تغريدة، "أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في 15 فبراير، ونعم بالتأكيد سيكون يومًا رائعًا في ساوث كارولينا، داعية المؤيدين لحضور الحدث في تشارلستون أكبر مدن الولاية".

دونالد ترامب يبدأ حملة من نوع جديد فى الانتخابات المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ومن المتوقع أن يبدأ ترامب في حملة الدعاية الخاصة به خلال الفترة المقبلة.

مع قرب انتخابات الرئاسة الأمريكية، يبدو أن الرئيس الأمريكي بات يغير من خططه المعتادة التي انتهجها في الانتخابات السابقة، أملًا في الفوز بالكرسي البيضاوي من جديد.

وينتهج الآن خطة جديدة مغايرة تمامًا لخططه الماضية خلال انتخابات الرئاسة، 2016 و2020، وقالت الشبكة الأمريكية: لقد تخلى ترامب عن نموذج الحملة التقليدي الذي وجه منافسيه نحو رواد المطعم المزدحمين ونوادي الروتاري وقاعة المدينة العرضية، وفقًا لشبكة «سى إن إن» الأمريكية.

مايك بنس يعرب عن رغبته في الانتخابات المقبلة

مايك بنس النائب السابق للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، من المرشحين الذين يتردد اسمهم خلال الفترة الماضية.

ويعد الحاكم السابق لولاية إنديانا، من أبرز المرشحين للحزب الجمهوري لـ2024، ورغم أنه لم يؤكد علانية ما إذا كان سيترشح أم لا، إلا أنه ألمح في مناسبات عدة نيته في الترشح.

مايك بومبيو: نحن بحاجة لقادة يتطلعون إلى الأمام

من بين المرشحين المحتملين أيضًا وزير الخارجية الأمريكى السابق، مايك بومبيو الذي أعرب عن رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة.

وقال "بومبيو"، في تصريحات سابقة على شبكة «فوكس نيوز»: «نحن بحاجة إلى قادة يتطلعون إلى الأمام، لا يحدقون في مرآة الرؤية الخلفية ويدعون أنهم ضحية».

الرئيس الامريكي الانتخابات الرئاسية نيكى هيلى دونالد ترامب مايك بنس مايك بومبيو

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