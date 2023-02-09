الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى غريب: أحمد مكي «خير» في طريق ناس كثيرة

الفنان مصطفى غريب،
الفنان مصطفى غريب،

قال الفنان مصطفى غريب، أحد أبطال فيلم "المطاريد"، إنه سعيد للغاية بدوره "العترة" في مسلسل الكبير أوي، معبراً: "أحمد مكى دائما يكون خير في طريق ناس كثيرة".

"معكم"

وأكد الفنان مصطفى غريب، خلال لقائه ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن جميع من عمل وتعاون مع الفنان أحمد مكي كُتب له الخير والتوفيق في مستقبله الفني.

كتابة الأعمال الفنية

وأضاف في حديثه، أنه شارك في كتابة بعض الأعمال الفنية المعروفة مثل مسلسل ملوك الجدعنة، الفرح فرحنا.

فيلم "المطاريد" تأليف صلاح الجهيني، إخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته تارا عماد، محمود الليثي، أحمد حاتم، محمود البزاوي، مصطفى غريب.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي ساخر، حول أحمد حاتم الذي يرث ناديًا للمطاريد من والده بعد رحيله، ويسعى للمشاركة والمنافسة في العديد من المسابقات الرياضية، ويوقع عقدًا مع مدرب أجنبي ليتسبب في قلب الأحداث

مصطفي غريب العترة أحمد مكى فيلم المطاريد الكبير أوي

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