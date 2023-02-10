الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عقب توليه رئاسة دار الأوبرا.. وزيرة الثقافة تناقش مع خالد داغر خطة العمل الجديدة

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا؛ لمناقشة خطة عمل 
المركز الثقافي القومي"دار الأوبرا المصرية"، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور قرار تولي داغر رئاسة المركز، خلفا للدكتور مجدي صابر، والذي بلغ السن القانونية.

وخلال لقائها داغر، وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، بضرورة تطوير استراتيجية دار الأوبرا المصرية بالشكل الذي يلائم التطورات العالمية وتاريخ الأوبرا المصرية العريق، من خلال تطوير العروض الفنية، والعمل على الخروج بعروض وفرق الأوبرا إلى مختلف المحافظات تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب فتح أبواب الأوبرا أمام كافة المواهب الجادة، وتطوير المهرجانات الفنية التي تنظمها دار الأوبرا لتظل منارة للفن الجاد الجاذب للجمهور من مختلف الأعمار.

من جانبه، عبر داغر عن سعادته بثقة وزيرة الثقافة، واختياره رئيسا لدار الأوبرا المصرية إحدى قلاع الإبداع في الوطن العربي والشرق الأوسط، وأضاف أنه سوف يعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ خطته التي تطمح إلى تطوير مسارح دار الأوبرا ،والعمل على الاستعانة بأحدث تكنولوجيا العرض المسرحي ،والعمل على جذب فرق ومطربين وعروض بالية وأوبرا عالمية لمسارح الأوبرا ،وهو ما من شأنه تأكيد الريادة الفنية المصرية.

يذكر أن الدكتور خالد داغر، درس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى- الكونسرفاتوار، وحصل على البكالوريوس عام 1992 ثم الماجيستر في الفنون عام 2003، والدكتوراه في عام 2007، شارك بالعزف مع العديد من الأوركسترات العالمية، داخل مصر وخارجها، تولى رئاسة البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ومشرفا على الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالدار.

 خالد داغر
خالد داغر رئيس دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية المركز الثقافي القومي الدكتورة نيفين الكيلاني

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