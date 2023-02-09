الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وليد سليمان يستعيد ذكريات طرد المدرب له وضربه بالملعب في «كابيتانو مصر»

وليد سليمان
وليد سليمان

كشف كابتن وليد سليمان، كابتن نادي الأهلي ومنتخب مضر السابق، تفاصيل موقف تعرض له بسبب حبه لكرة القدم وهو في سن الرابعة عشر من عمره.

وقال خلال حلقة برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية on، إنه كان في سن الرابعة عشر من عمره في بني مزار، وكان يذهب للنادي مبكرًا ويلعب مع أصدقائه وقال له مدرب الدرجة الأولى إنه معه وطلب منه مغادرة الملعب وعدم اللعب مع أي فريق آخر.

طرد المدرب له من الملعب 

وأضاف، أنه ذهب للنادي، وكان الوقت مبكرًا ولم يكن مدرب الدرجة الأولى قد وصل، وطلب منه مدرب الدرجة الثانية اللعب معه، ووافق رغم تحذير مدرب الدرجة الأولى، والذي وصل للملعب ووجده يلعب، فقام بطرده وكان عصبيًا معه وقام بضربه.

وتابع، أنه رفض مغادرة الملعب، وظل به ومع الضغط على المدرب وافق على أن يلعب معه، وبعدها بفترة سأله عن سبب عدم تركه للملعب أكد له أنه يحب اللعب وأنه كان يحلم باللعب مع الدرجة الأولى، ولهذا السبب لعب عندما عرض عليه المدرب الثاني اللعب معه، فرد عليه بأنه سيصل وسيكون له مكانة في اللعب.

وليد سليمان كابيتانو مصر تفاصيل موقف طرد المدرب الملعب ضربة الدرجة الأولي

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