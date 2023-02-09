الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نصائح وليد سليمان لفريق «محمد عبدالوهاب» في «كابيتانو مصر»

وليد سليمان
وليد سليمان

وجه كابتن وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي منتخب مصر السابق، عدة نصائح لفريق كابتن "محمد عبدالوهاب"، والذي تقوده كابتن سارة حسانين، قبل مباراته مع فريق "صالح سليم"، والذي يقوده كابتن شادي محمد، في دور الثمانية.

نصائح وليد سليمان للفريق

وقال وليد سليمان، خلال حلقة برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية "on": "الكرة دماغ وليست جسم وانت بتجري تكون واخد قرار ومجهز هاتعمل ايه، اللاعبين في كأس العالم الكرة لا تظل معهم لثواني".

وأضاف: "ضربة الجزاء لو حسيت إنك "اتكعبلت" أقع وبين للحكم إنك "اتكعبلت"، وربنا يوفقكم وأهم شيء حافظوا على نفسكم من الإصابات".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

وليد سليمان نصائح حمد عبدالوهاب كابيتانو مصر تفاصيل البرنامج فريق صالح سليم

مواد متعلقة

بداية دور الثمانية لبطولة «كابيتانو مصر» بمنافسة قوية

«كابيتانو مصر» يستقر على التشكيل المثالى بعد 12 مباراة

«كابيتانو مصر» ينفى علاقته بأى أكاديميات أو كشافين

«كابيتانو مصر».. أبو جريشة يتخطى عقبة عبدالستار صبري بثلاثية نظيفة

أحمد عصام ويوسف إسماعيل يودعان «كابيتانو مصر» بعد الهزيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الولايات المتحدة تدعم متضرري الزلزال بـ 85 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولي: التحول الأخضر أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا