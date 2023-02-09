نصائح وليد سليمان لفريق «محمد عبدالوهاب» في «كابيتانو مصر»

وجه كابتن وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي منتخب مصر السابق، عدة نصائح لفريق كابتن "محمد عبدالوهاب"، والذي تقوده كابتن سارة حسانين، قبل مباراته مع فريق "صالح سليم"، والذي يقوده كابتن شادي محمد، في دور الثمانية.

نصائح وليد سليمان للفريق

وقال وليد سليمان، خلال حلقة برنامج "كابيتانو مصر"، والمذاع عبر فضائية "on": "الكرة دماغ وليست جسم وانت بتجري تكون واخد قرار ومجهز هاتعمل ايه، اللاعبين في كأس العالم الكرة لا تظل معهم لثواني".

وأضاف: "ضربة الجزاء لو حسيت إنك "اتكعبلت" أقع وبين للحكم إنك "اتكعبلت"، وربنا يوفقكم وأهم شيء حافظوا على نفسكم من الإصابات".

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.