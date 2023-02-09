«باور رينجرز».. حكاية الكارتون المفضل لجيل التسعينات

دائمًا ما نريد العودة لذكريات الماضي، من خلال مشاهدة مسلسل ما أو كارتون للأطفال، كنا نشاهده قديمًا، فمؤخرًا أعلنت منصة نتفليكس عن عودة مسلسل الأطفال الشهير “باور رينجرز” بعد 30 عامًا من عرض آخر جزء.

كشفت المنصة عن البرومو الأول لحلقة لم الشمل وكشفت تفاصيل عرضها، بالإضافة إلى كشفها عن نجوم المسلسل بعد سنوات طويلة من تقديمهم لشخصيات "Power Rangers" الشهيرة، فهو مسلسل أمريكي ترفيهي ترويجي مميز وطويل للغاية، يتمحور المسلسل حول مسلسل أطفال حي حركي أكشن يضم فريقاً من الأبطال.

«حلقة لم الشمل».. أحياء لذكرى عرض المسلسل بعد 30 عام

أكدت المنصة أن الحلقة تعتبر إحياء لذكرى المسلسل الشهير بإعادة جمع أبطاله بعد سنوات طويلة من شهرتهم في السلسلة، فقد عرضت كواليس تصوير الحلقة لم الشمل والتي ستكون مكتوبة بأحداث جديدة احتفالاً بمرور 30 عام على العرض الأول للسلسلة.

انطلق مسلسل “Power Rangers” عام 1993، فهو قصة 6 أشخاص خارقين يقومون بمحاربة الأشرار والتصدي لهجماتهم التي تهدد كوكب الأرض، فقد نشر البرومو لمحات من كواليس تصوير العرض الخاص، والتي كشفت عن حفاظ نجوم المسلسل عن صداقتهم وروح الدعابة بينهم.

«Power Rangers».. تاريخ كبير لأشهر أفلام الكارتون:

أنتجت Saban Entertainment ووزعت Power Rangers من عام 1993 حتى نهاية عام 2001، مع بث Fox Kids للمسلسل في الولايات المتحدة حتى عام 2002، وتوقف المسلسل عن العرض بسبب مشاكل بالإنتاج والمبيعات.

كما حصلت شركة والت ديزني على الامتياز كجزء من عملية شراء أكبر لشركة Fox Family Worldwide، فمن سبتمبر 2002 ، تم بث باور رينجرز على العديد من الشبكات المملوكة لشركة ديزني، بما في ذلك مجموعة Toon Disney ومنافذ Jetix لأفلام الكارتون.

في 12 مايو 2010، اشترى حاييم سابان امتياز "باور رينجرز" من ديزني مقابل 43 مليون دولار وأعلن عن خطط لإنتاج موسم جديد من المسلسل التلفزيوني، ولكن فشل بسبب تغير الممثلين.

في 2 يوليو 2012 ، أعلنت Saban Brands أنها ستطلق مجموعة رسوم متحركة جديدة تسمى Vortexx، مع إعادة تشغيل Power Rangers Lost Galaxy للبث مرة أخرى.