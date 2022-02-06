الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق فيلم كارتون لرفع الوعي السياحي والأثري للأطفال

سها بهجت
سها بهجت

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم كارتون للأطفال لتوعيتهم بأهمية السياحة والآثار والممارسات السياحية الإيجابية التي يجب التحلي بها مع السائحين، ضمن حملة "سفير السياحة" التي أطلقتها الوزارة لتنمية الوعي السياحي والأثري لدى فئات الشعب المصري المختلفة والارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية بما يضمن الاستدامة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات والسلوكيات الواجب إتباعها تجاه الزائر لتحسين تجربة الزائر لتلك الأماكن.

جاء إطلاق هذا الفيلم فى إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ودار نهضة مصر للنشر والذي من خلاله سيتم إطلاق سلسلة من الأفلام التوعوية القصيرة لنشر ثقافة التعامل الصحيح مع زائري الأماكن السياحية والأثرية.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب إن هذه الأفلام التوعوية تعد من أفضل وسائل نشر الوعي وجذب انتباه الطفل خاصة وأنه يستطيع مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أنه سيتم بثها أيضا فى المتاحف ومراكز  الزوار بالأماكن الأثرية.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تضع على رأس أولوياتها ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات الشعب المصري من أطفال وكبار، وهو ما يأتي في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة لرفع الوعى السياحى والأثرى للفئات المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، ودمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأعربت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر عن سعادتها بهذا التعاون، موضحة أن إنتاج هذا الفيلم استغرق قرابة الستة أشهر وأنه تم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، واصفة إياه بالخطوة نحو تعديل الممارسات الخاطئة بالأماكن السياحية والأثرية والتي يأتي لمشاهدتها الزائرين من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم، ما يأتي في إطار رسالة المؤسسة للسعي دومًا لخلق أجيال واعية ومثقفة تكون واجهة مشرفة لمصر. 
 

وزارة السياحة والآثار فيلم كارتون الوعي السياحي السياحة والآثار حملة سفير السياحة المنشآت السياحية والفندقية

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وائل لطفي

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