أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023
ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية ، حيث سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.53 جنيه للبيع، ورغم اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 نوفمبر الماضي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير إلا أن سعر الدولار ما زال يرتفع في البنوك .
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-2-2023.
سعر الدولار اليوم
سجل الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري : 30.4380 جنيه للشراء، و30.5334 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي إلى 30.50 جنيه للبيع ، و30.45 جنيه للشراء.
سجل الدولار في البنك الأهلى المصري 30.45 للبيع ، و30.35 جنيه للشراء.
وبلغ في بنك مصر 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 جنيه للبيع.
الدولار في بنك الإسكندرية : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع.
سجل الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.
سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و 30.42 جنيه للبيع.
الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .
الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .
الدولار في الأهلي المتحد : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .
الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .
أسعار العملات الأجنبية والعربية
- الدولار أمريكى : 30.4380 جنيه للشراء، و30.5334 جنيه للبيع .
- يورو:32.7604 جنيه للشراء، و 32.8753 جنيه للبيع .
- جنيه إسترلينى: 36.9730 جنيه للشراء، و 37.0981 جنيه للبيع .
- فرنك سويسرى: 33.1172 جنيه للشراء، و 33.2355 جنيه للبيع .
- 100 ين يابانى: 23.2546 جنيه للشراء، و 23.3329 جنيه للبيع .
- ريال سعودى: 8.1105 جنيه للشراء، و 8.1366 جنيه للبيع .
- دينار كويتى: 99.4966 جنيه للشراء، و 100.0047 جنيه للبيع .
- درهم اماراتى: 8.2865 جنيه للشراء، و 8.3132 جنيه للبيع .
- اليوان الصينى: 4.4900 جنيه للشراء، و 4.5049 جنيه للبيع .