الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

الدولار
الدولار

ننشر لكم سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية ، حيث سجل الدولار ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ووصل سعره حسب شاشات البنك المركزي المصري 30.53 جنيه للبيع، ورغم اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 2 نوفمبر الماضي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغير  إلا أن سعر الدولار ما زال يرتفع في البنوك .

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 10-2-2023.

سعر الدولار اليوم 

سجل الدولار الأمريكى في البنك المركزي المصري ​: 30.4380 جنيه للشراء، و30.5334 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي إلى  30.50 جنيه للبيع ، و30.45 جنيه للشراء.

سجل الدولار في البنك الأهلى المصري  30.45 للبيع ، و30.35 جنيه للشراء.

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وبلغ في بنك مصر 30.35 جنيه للشراء، و 30.45 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 30.32 جنيه للشراء، و 30.42 جنيه للبيع.

الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.37 جنيه للشراء، و30.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في الأهلي المتحد : 30.37 جنيه للشراء ، و30.47 جنيه للبيع .

الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني : 30.32 جنيه للشراء ، و30.42 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية والعربية

  • الدولار أمريكى​ : 30.4380 جنيه للشراء، و30.5334 جنيه للبيع .
  • يورو​:32.7604 جنيه للشراء، و 32.8753 جنيه للبيع .
  • جنيه إسترلينى​: 36.9730 جنيه للشراء، و 37.0981 جنيه للبيع .
  • فرنك سويسرى​: 33.1172 جنيه للشراء، و 33.2355 جنيه للبيع .
  • 100 ين يابانى​: 23.2546 جنيه للشراء، و 23.3329 جنيه للبيع .
  • ريال سعودى​: 8.1105 جنيه للشراء، و 8.1366 جنيه للبيع .
  • دينار كويتى​: 99.4966 جنيه للشراء، و 100.0047 جنيه للبيع .
  • درهم اماراتى​: 8.2865 جنيه للشراء، و 8.3132 جنيه للبيع .
  • اليوان الصينى​: 4.4900 جنيه للشراء، و 4.5049 جنيه للبيع .

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وائل لطفي

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