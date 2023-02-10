الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح: إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية

القواسمي
القواسمي

التقى عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، الخميس، وفدا من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلع القواسمي الوفد الأمريكي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة حكومة "سموتريتش- بن غفير- نتنياهو" الفاشية المتطرفة، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكد القواسمي أن الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والاضطهاد والقتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الاحتلال يمارس سياسة الفصل العنصري الأبرتهايد ضد الشعب الفلسطيني، وأبشع أشكال التنكيل والتعذيب بشتى أنواعه.

وشدد القواسمي على أن إسرائيل تعمل بطريقة ممنهجة على وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مشددا على وجوب محاسبتها على جرائمها بدلا من مكافأتها.

وأوضح القواسمي للوفد الأمريكي أن الشعب الفلسطيني مناضل وصاحب حق أصيل في وطنه فلسطين، وليس إرهابيا كما تدعي إسرائيل، وأن الإرهابي هو من يحتل الآخر ويخرق القانون الدولي، ويطبق سياسة التطهير العرقي والفصل العنصري، ويصر على الاستعمار ونفي الآخر.

اشتية يطالب بضرورة تنسيق الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وفى وقت سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بضرورة تنسيق الجهود ما بين الدول الأوروبية المؤمنة بحل الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحماية حل الدولتين الذي تعمل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تدميره.

جاءت تصريحات اشتية خلال استقباله وزير الدولة للسياسة الخارجية الدنماركية جاسبر مولر سورنسن،  في مكتبه بمدينة رام الله، بحضور ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتل كارلسن.

وأطلع اشتية الوزير الدنماركي على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما بوجود حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين مدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس، وفقا لوكالة وفا.

حركة فتح الولايات المتحدة الامريكية الحزب الجمهوري الشعب الفلسطيني الاحتلال

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