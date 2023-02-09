الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير لعام 2023

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير.. ينتظر العالم الإعلان عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال العام الحالى 2023، والذى لا تخلو مناسبه أو محفل سياحى إلا ويتم سؤال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيكون هدية مصر للعالم.

خاصة أن المتحف يضم لأول مرة مقتنيات الملك توت غنخ امون، فى القاعة التى تحمل اسمه بالمتحف المصرى الكبير وغيرها من المقتنيات الأثرية التى تعرض لأول مرة بالمتحف.

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير 2023 

يتسائل العديد داخل مصر وخارجها عن موعد افتتاح  المتحف المصرى الكبير 2023، وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه تقرر تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أقرب فرصة، لافتاً إلى أنه سيراعى الإعلان عنه قبل تاريخ الافتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم، الذي سيكون أكبر متحف لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة،كما ان  التجربة بالمتحف المصرى الكبير  ستكون من أهم التجارب المتحفية في العالم. 

الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير 

وكشف اللواء عاطف مفتاح، المشرف على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطه به، عن الموقف التنفيذى للمتحف المصرى الكبير، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأعمال الهندسية والأثرية للمتحف المصرى الكبير بنسبة تجاوزت الـ99%؜، والمتبقي منها يتزامن مع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة لتتكامل جاهزية منظومة التشغيل النهائية أثريا و هندسيا و خدميا.

وتم فتح المتحف المصرى الكبير جزئيًا لاستقبال مجموعة من الزيارات الجماعية، محدودة العدد، ولإقامة بعض الفعاليات الخاصة التي يتم اختيارها بعناية،  حيث يتمكن الزوار خلال هذه المرحلة من زيارة بعض أقسام المتحف منها: “ميدان المسلة المعلقة، والصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، ومتحف الأطفال، وتجربة الواقع الافتراضي، والحدائق، والمطاعم، والمقاهي، والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة”. 

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أين يقع المتحف المصرى الكبير؟ 

يقع المتحف المصري الكبير على بعد 2 كيلومتر فقط من أهرام الجيزة، ويقام على مساحة تبلغ أكثر من 500 ألف متر مربع، ويعرَض فيه أكبر مجموعة من الآثار المصرية في العالم، كما يتميز موقع المتحف بوقوعه بين منطقتي الأهرام ذات التاريخ العريق، ومدينة القاهرة المُعاصرة؛ مما يجعله بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها، وقد صمّم المتحف المصري الكبير ليعرض أكبر مجموعة متكاملة في العالم من الآثار المصرية القديمة. 

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