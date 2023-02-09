الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المتحف القبطى يطلق معرضًا أثريًا بعنوان «الفلْك -الوئام بين الأديان»

المتحف القبطي
المتحف القبطي

نظم المتحف القبطي معرضًا أثريًا بعنوان "الفلْك -الوئام بين الأديان" احتفالاً بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان، ليستمر على مدار الأسبوعين القادمين.

يضم المعرض تسع قطع مميزة نادرة بين أيقونات وأخشاب ونسيج وخوص ومعادن. ويهدف المعرض إلى إلقاء الضوء على العادات المشتركة في العبادة بين الثلاث ديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية وذلك في إطار قصة النبي نوح وأمر الله له ببناء الفلك لحمايته هو ومن اتبعه من مياه الطوفان.

بينما نظمت إيبارشية جرجا المؤتمر الشهري لخدام وخادمات الإيبارشية بعنوان "ما بين خدمة وخدمة"، بكنيسة السيدة العذراء بجرجا، بحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف الإيبارشية.

تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي أربع محاضرات ألقاها نيافة الأنبا مرقوريوس عن:

١- كيف نخدم؟ 

٢- كيف تقيس خدمتك على خدمة رب المجد؟ 

٣- كيف تضع مقياسًا للخدمة؟ 

٤- ثلاثة جوانب في قلب الله هي: حرية الاختيار وصبر الانتظار والقبول باستمرار، كما أجاب نيافته عن أسئلة الخدام. 

وشمل المؤتمر أيضًا مجموعات مناقشة عن:

- دراسة لـ"سفر راعوث".

- بماذا يفتخر الخادم؟

 وشارك في المؤتمر أكثر من ٣٠٠ خادم وخادمة وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وأيضًا عقد مجمع كهنة المنيا، اجتماعهم الدوري في مقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة سارة للراهبات بالمنيا. 

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته بعنوان "الافتقاد"، تلتها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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