برلماني: رسائل الرئيس خلال افتتاح «سايلو فودز» قوية للداخل والخارج

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب، أن الرسائل المباشرة والهامة، التي أرسلها الرئيس السيسي اليوم، خلال افتتاحه المرحلة الثانية من مجمع سايلو فودز بمدينة السادات، تعد رسائل سياسية واقتصادية في منتهى القوة للداخل والخارج.

ونوه كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتأكيد الرئيس السيسي، استمرار خطة الدولة لتوفير المخزون الاستراتيجى للسلع، لمدة 6 أشهر، وذلك بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. موضحا بقوله: "رغم إن ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله". لكن لا بأس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

وقال كعربان، إن تصريحات الرئيس، رسالة طمأنة لملايين المصريين بعدم الالتفات للشائعات الوقحة والخبيثة الموجهة للدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما كشفه الرئيس السيسي عن خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين المقبلين قائلا: "شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا، والعام القادم 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا، وهذا يعني تحقيق اكتفاء ذاتي من سلعة استراتيجية مهمة تكلفنا ملايين الدولارات سنويا.

واختتم النائب عاطف كعربان، أن افتتاح المرحلة الثانية من سايلو فودز وهى مجمع صناعي وغذائي ضخم في مدينة السادات، وتصريحات الرئيس السيسي، بتوافر السلع الأساسية لشهور رسالة واضحة للمحرضين والمأجورين بالخارج، بأن مصر قوية ولا مشاكل اقتصادية جسيمة تهدد أمنها الغذائي.