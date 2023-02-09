«صنايعية مصر»: أول شركة لصناعة الشيكولاتة بمصر استمر نجاحها 70 عامًا

قال الكاتب عمر طاهر، إن الخواجة السويسري تومي خريستو، افتتح أول مصنع للشيكولاتة في مصر واستمر نجاحه لمدة 70 عامًا، وكان الهدف منها إسعاد أطفال المصريين.

وأضاف "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الخواجة خريستو ظهر له العدد من المنافسين ولكن رغم ذلك حافظت شيكولاتة كورونا على نجاحها، وبعد أن اطمأن على نجاح مصنعه قرر العودة لسويسرا وترك الإدارة لشقيقه الأصغر "ديمي"، ولكنه حرص على التقاط صورة مع كل العاملين بالمصنع.

خريستو

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وحافظ "ديمي" شقيق خريستو على نجاح المصنع ووقتها قام اليوناني "بولين موريس نادلر"، بإقامة مصنع آخر للحلويات إلى جانب مصنع الشيكولاتة ولكنه تخصص في إنتاج "الطوفي"، وحدث تشارك بينهما وقام بإنتاج بونبون الشيكولاتة والكاكاو.

وأشار إلى أن قرار تأميم الشركة تسبب في وفاة "داني" شقيق "تومي خريستو" ووقتها أسندت الإدارة لأشخاص لا يعرفون سر صنعتها مما أدى لتدهور صناعتها.