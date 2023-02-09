البرلمان يناقش 41 تقريرًا عن اقتراح برغبة الاثنين المقبل

ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 41 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب عن تحسين حالة المرافق بدوائرهم، حيث توافقت عليها اللجنة ومن المنتظر إحالتها للحكومة.

وتشمل تلك الاقتراحات ما يلى:



1- اقتراح من النائب عاطف ناصر، عبد الله أحمد عبد الله، بشأن إعادة النظر فى الحيز العمرانى لقرية أبو سنة والقرى التابعة لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية.



2- اقتراح من النائب مجاهد نصار، بشأن إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة عزبة سليم والمدينة الخضراء التابعة لشبكات مياه بهتيم – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.



3- اقتراح من النائب مجدى الأمير، بشأن توصيل الصرف الصحى لمنطقة شرق السكة الحديد – مركز المطرية – محافظة الدقهلية.



4- اقتراح من النائب مصطفى بدران، بشأن مد الصرف الصحى لنزلة دوينة والباطن بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.



5- اقتراح من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن إنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب لمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.



6- اقتراح من النائب لطفى شحاته، بشأن البدء فى تنفيذ مدينة الزقازيق الجديدة بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.



7- اقتراح من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء وإقامة محطة مياه شرب متطورة بنجوع برديس بمركز البلينا على مساحة قدرها (أربعة) أفدنة بطاقة (4000) م مكعب وهى على أرض طرح نهر – محافظة سوهاج.



8- اقتراح من النائب خالد أبو خطيب، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحى للتوابع القريبة من محطات روافع الصرف الصحى – مركز أبو المطامير – محافظة البحيرة.



9- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف مناطق غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.



10- اقتراح من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن ضعف شبكة المحمول بمنطقة الجبيل وقرية الوادى وحى النصر بمدينة طور سيناء ومدينة أبو رديس ومدينة أبو زنيمه محافظة جنوب سيناء.



11- اقتراح من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بزاوية عبد القادر قبلى بمحافظة الإسكندرية.



12- اقتراح من النائبة إلهامى البارودى، بشأن تخصيص أرض أملاك دولة لإنشاء مكتب بريد بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.



13- اقتراح من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن إعادة ترميم وبناء مكتب بريد قرية خنيزة بمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.



14- اقتراح من النائب عاطف ناصر، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المدرسين بتعيينهم فى هيئة محو الأمية وتعليم الكبار.



15- اقتراح من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الشاملة (أسيوط العام)– محافظة أسيوط.



16- اقتراح من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مركز أمومة وطفولة بقرية البيضاء مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.



17- اقتراح من النائب محمد طلبة، بشأن عودة مدرسة التمريض بمستشفى القنطرة شرق – محافظة الإسماعيلية.



18- اقتراح من النائب أحمد فرغلى، بشأن نقل تبعية مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بذات المحافظة وتشغيلها كمستشفى للرعاية الحرجة.



19- اقتراح من النائب محمد بهجت الصن، بشأن توفير لانش نهرى بجزيرة أرمنت على أن تقوم محافظة الأقصر بعمل مرسى – مركز الطود – محافظة الأقصر.



20 – اقتراح من النائب أحمد إدريس، بشأن ضم مركز الزينية والقرى التابعة لها لمنظومة التأمين الصحى الشامل أسوة بباقى مراكز محافظة الأقصر.



21- اقتراح من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مركز للأورام بمدينة ناصر الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة أسيوط.



22- اقتراح من النائب أحمد حته، بشأن إنشاء وحدة صحية طب أسرة بقرية أم الساس التابعة لمركز بنى مزار – محافظة المنيا.



23- اقتراح من النائب مجدى الأمير، بشأن دعم مكتب صحة المنزلة مركز المنزلة بوحدة تطعيم المسافرين للخارج – محافظة الدقهلية.



24- اقتراح من النائب محمود مشعل، بشأن توفير العلاج الوقائى لمرضى نزيف الدم الوراثى (الهيموفيليا) على مدار 24 ساعة بمحافظة دمياط.



25- اقتراح من النائبة آيات الحداد، بشأن قيام وزارة الصحة والسكان بتدريب العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى المختصين بالتعامل مع كل من يقوم بالفتح والإشراف لدور الرعاية الاجتماعية وحضانات الأطفال وتوقيع الكشف الطبى والنفسى عليهم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى.



26- اقتراح من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن استكمال العمل بالملعب الخماسى بمركز شباب المسلمين الواقع فى مدينة الغردقة فى منطقة الدهار – محافظة البحر الأحمر.



27- اقتراح من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن إنشاء مبنى (إدارى، وثقافى، واجتماعى، ورياضى) لمركز شباب نجع الشمندى – قرية أولاد نصير – مركز سوهاج – محافظة سوهاج.



28- اقتراح من النائب أسامة عبد العاطى، بشأن إنشاء ملعب لمركز شباب قرية الخمسة – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.



29- اقتراح من النائبة أميرة العادلى، بشأن إنشاء كلية تكنولوجية بمدينة العبور – محافظة القليوبية. 30 اقتراح من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية أبو زعفة مركز إسنا – محافظة الأقصر.



31- اقتراح من النائب محمد بهجت الصن، بشأن تحويل مدرسة السادات الابتدائية بأرمنت الحيط مركز أرمنت إلى مدرسة للتعليم الأساسى – محافظة الأقصر.



32- اقتراح من النائب السيد الخضر، بشأن إنشاء جناح فصول ابتدائى بمعهد بساط الابتدائى الأزهرى – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.



33- اقتراح من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مدرسة إعدادى بقرية ساقية أبو سقير بالحرجة بحرى بمركز البلينا – محافظة سوهاج.



34- اقتراح من النائبة مرثا محروس، بشأن تحديث مناهج التربية والتعليم بما يتماشى مع معايير الحفاظ على البيئة بعد مؤتمر (COP27).



35- اقتراح من النائب السيد الخضر، بشأن ترميم المعهد الابتدائى الإعدادى الثانوى فتيات والمعهد الإعدادى الثانوى بنين الأزهرى – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.



36- اقتراح من النائبة منى عمر، بشأن إضافة مرحلة ثانوية بمدرسة الشهيد عوض مبارك الإعدادية بقرية بهيج بمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.



37- اقتراح من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن فتح فصل رياض أطفال بمدرسة الستين التجريبية التابعة لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية – محافظة البحيرة.



38- اقتراح من النائب حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مدرسة بعزبة الشماس مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.



39- اقتراح من النائب حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مجمع مدارس بقرية منسافيس مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا.



40- اقتراح من النائبة نشوى الشريف، بشأن عمل مركز استكشافى للعلوم والتكنولوجيا يتبع وزارة التربية والتعليم لدعم وتنمية قدرات الطلاب المبدعين من خلال إتاحة مصادر معرفية مهارية لهم.



41- اقتراح من النائبة ولاء عبد الفتاح، بشأن إدراج تدريس مادة المواطنة الرقمية بالتعليم ما قبل الجامعى.