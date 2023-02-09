«القاهرة الإخبارية»: الاتحاد الأوروبي يحتفي بزيارة «زيلينسكي» ويؤكد دعمه

قال سلامة عطالله، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأوكراني تحدث بلغة مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي الذي احتفى بالرئيس الأوكراني، كما أن الاتحاد أكد وقوفه بجانب أوكرانيا لرفضهم السياسة الروسية.

العقوبات الأوروبية

وأكد سلامة عطالله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيلينسكي طلب من رؤساء الدول الأوروبية المزيد من الأسلحة والدعم لمواجهة بوتين بقوة، كما طالب باستحداث حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب.

الدعم الأوروبي لأوكرانيا

وأضاف في حديثه، زيلينسكي ذهب إلى لندن لأنه يعلم أن بريطانيا تدرب جيشها على أحدث الأسلحة العسكرية، لذا تريد أوكرانيا الاستفادة من الدول البريطانية.