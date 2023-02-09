الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة السورى: ندعو المنظمات الأممية للمساعدة فى تداعيات الزلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

دعا وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الخميس، المنظمات الأممية للمساعدة في تداعيات الزلزال، لافتا الى أن حجم الكارثة كبير وتداعياتها ستكون طويلة الأمد. 

وكان قد أعلن  الغباش من قبل ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 قتيلا و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية في المحافظات التي ضربها الزلزال، مشيرا إلى أن العمل مستمر بأقصى الطاقات المتاحة.

وأضاف الوزير السوري،  خلال جولة لرئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس برفقة وزيري الصحة الغباش والشئون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين في محافظة اللاذقية (غرب سوريا) إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 1250 وفاة و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية".

 

الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال 

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة و2054 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن كوادر الاستجابة الإسعافية تسابق الزمن في موقع الحادث وبلغ عددها أكثر من 600 عنصر صحي بمختلف الاختصاصات.

وأعلنت فرق إنقاذ في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا لأكثر من 1280 حالة وفاة وأكثر من 2600 مصاب والعدد مرشح للارتفاع بشكل كبير بسبب وجود مئات العوائل تحت الأنقاض.

ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في البحث عن ناجين عالقين تحت أنقاض المنازل المنهارة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا وسط ارتفاع متواصل بأعداد الضحايا في عموم سوريا.

حصيلة ضحايا 

أعلنت وزارة الصحة السورية  الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 538 وفاة، و1353 إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

وأوضح معاون وزير الصحة السورى الدكتور أحمد ضميرية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة لإرسال القوافل الطبية من مديريات صحة دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس إلى محافظات حلب واللاذقية، وإرسال 28 سيارة إسعاف و7 عيادات متنقلة من دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحمص وطرطوس، كمؤازرة إلى حلب واللاذقية.

المنظمات الأممية تداعياتها الكارثة سوريا الزلزال المدمر

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