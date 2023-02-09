الخميس 09 فبراير 2023
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سياسي

ميرال الهريدي تشيد بافتتاح «سايلو فودز».. وتؤكد: تعزز أمننا الغذائي

النائبة ميرال الهريدي
النائبة ميرال الهريدي

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، تسهم في دعم الصناعة المصرية بشكل مباشر.
وقالت النائبة البرلمانية في بيان لها اليوم، إن الصناعة عصب الاقتصاد، فالارتقاء بها يؤدي إلى رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، مما ينتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للتصدير، مشيرة إلى أن حديث الرئيس بعث بالكثير من الرسائل لطمأنة المصريين على توفير كافة السلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي لمصر، فضلا عن مواجهة كافة المحاولات الاحتكارية، والعمل المستمر لضبط الأسواق.
وأضافت الهريدي، أن المجمعات الصناعية تسهم في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من ناحية، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة، لافتة إلى أن مدينة «سايلو فودز» ساهمت بشكل كبير في تأمين منظومة التغذية المدرسية، متابعة أنه من المستهدف عقب افتتاح المرحلة الثانية تأمين احتياجات السوق المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بزيادة الناتج المحلي، ويدعم الاقتصاد القومي.
ونوهت عضو مجلس النواب إلى أهمية الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة للمجمعات الصناعية، فهي تجربة ناجحة توفر المناخ والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، بما يؤدي لاستدامة الأنشطة الإنتاجية، متابعة أن مدينة «سايلو فودز»، تنتج نحو 500 ألف طن سنويًا من المنتجات الغذائية، تصدر للعديد من الدول العربية والإفريقية، مما يسهم في توفير العملة الأجنبية للبلاد . 
ومن جهة أخرى حذرت الهريدي، من خطورة الانسياق وراء أبواق الفتنة والمواقع المغرضة التي تستهدف الوقيعة بين الدولة المصرية وأشقائها العرب، وتسعى من خلال مخططاتها الآثمة، وكذلك استغلال الأصوات غير الواعية لبث روح الفتنة والشقاق، لافتا إلى أهمية نشر الوعي، ودور وسائل الإعلام المصرية والقائمين عليها في دحض محاولات العبث بأمننا القومي والإقليمي.

النائبة ميرال جلال الهريدي حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز محافظة المنوفية

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