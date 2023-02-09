المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة الإتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب، اليوم الخميس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيها، مما أسند إليه ومصادرة مخدر الحشيش والسلاح الأبيض المضبوطين والزمتة بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار محمد أبو زهرة وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 28046 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارً من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول، أنه أثناء إجراء التحريات السرية المؤيدة بالمراقبة الدقيقة توصلت لقيام المتهم " م.م.ح" سائق، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار، تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي 4 قطع حشيش كبيرة الحجم ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته الاثمة، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أمرت بحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.