الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد جلال يتفقد محيط مسارح الدولة بالعتبة استعدادًا لتطويرها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، صباح اليوم الخميس، محيط منطقة المسرح القومي والطليعة والعرائس بحي العتبة، رافقه المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء إبراهيم عبد الباقي، نائب محافظ القاهرة.

جاء ذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، المزمع تنفيذها لإعادة صياغة المساحات المحيطة بالمسارح الثلاثة، وذلك تيسيرا على الجمهور ومرتادي المسارح، إلى جانب إضفاء رؤية جمالية بالمنطقة.

كما شهدت الزيارة تفقد مشروع تطوير حديقة الأزبكية والوقوف على الخطوات التنفيذية للمشروع.

حضر الزيارة الفنانون إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، والفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة.

البيت الفني للمسرح الإنتاج الثقافي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الجهاز القومي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح القيادات التنفيذية القاهرة صباح اليوم

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