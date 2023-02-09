الخميس 09 فبراير 2023
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سياسي

برلمانى: كلمة الرئيس بـ«سايلو فودز» عكست رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، بمدينة السادات في محافظة المنوفية- عكست حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار دعم الفئات البسيطة، وتوجه الدولة نحو القطاع الصناعي بصورة كبيرة، ودور القطاع الخاص فى ذلك.

وأضاف سلطان، في بيان له، اليوم، أن القطاع الصناعى شهد، ولا يزال، اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهميته فى دعم الاقتصاد القومى، إضافة إلى القطاع الزراعى، واليوم حديث الرئيس تطرق إلى التوسع فى زراعة محصول فول الصويا لتقليل الفاتورة الاستيرادية للزيوت، ومن ثم هذا الأمر يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

 

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وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بعدد المشروعات القومية التى تم تنفيذها ودورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى المناطق الصناعية ودورها فى دعم المنتج المحلى، ودور القطاع الخاص فى ذلك، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم الفئات البسيطة لمواجهة تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد، خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية، بمدينة السادات، اليوم، على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام، معلقا: "الأمر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة".

وتضم "سايلو فودز" 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة. 

كما تضم عددا من المصانع على أحدث طراز، تستخدم فيها أحدث التقنيات، والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين، والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين. 

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