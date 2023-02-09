تفاصيل مأمورية نقل البلوجر «لوشا» من القاهرة إلى الجيزة

خرجت مأمورية من ترحيلات القاهرة؛ لنقل البلوجر محمد عبدالحميد، وشهرته «لوشا»، من قسم شبرا إلى الجيزة؛ لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في تهمة خطف.

ضبط التيكتوكر «لوشا»

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم محمد عبدالحميد، وشهرته «لوشا»، في شبرا؛ لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف.

ظهور «لوشا» على التواصل الاجتماعى

ظهر البلوجر «لوشا» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدم فيديوهات قصيرة بمنصة «تيك توك»، وبصحبته عدد من الأشخاص يلتفون حوله، واشتهر «لوشا» بطريقة كلامه الغريبة التي لاقت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة «لوشا» على السوشيال ميديا

من هو «لوشا» نجم «التيك توك» الذي ألقي القبض عليه وظهر في العديد من الفيديوهات على تطبيق «تيك توك».. هو محمد عبدالحميد لوشا، في الفترة الأخيرة ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تيك توك» وتم تداول الفيديوهات الخاصة به عبر صفحات السوشيال ميديا، يقطن لوشا بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وكان يقوم بعمل فيديوهات تحت هاشتاج «الثبات على المبدأ» مع مجموعة من الأشخاص، حيث اشتهر في الفترة الأخيرة وذاعت شهرته.

بدأ الأطفال في المناطق الشعبية يقلدون حركات «لوشا» من خلال ملابسه أو قصة الشعر الغريبة أو التلويح بيده في الفيديوهات التي يقوم بتسجيلها، حيث يظهر في كل مرة بفيديو جديد مع مجموعة من الأشخاص، وطالبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن طريقته التي تحمل «البلطجة»، مطالبينه بتغيير أسلوبه في الفيديوهات التي يحاول من خلالها إثبات تقديم فن هادف أو توصيل فكرة.