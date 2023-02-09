الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مأمورية نقل البلوجر «لوشا» من القاهرة إلى الجيزة

لوشا
لوشا

خرجت مأمورية من ترحيلات القاهرة؛ لنقل البلوجر محمد عبدالحميد، وشهرته «لوشا»، من قسم شبرا إلى الجيزة؛ لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في تهمة خطف.

ضبط التيكتوكر «لوشا»

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم محمد عبدالحميد، وشهرته «لوشا»، في شبرا؛ لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن 10 سنوات بتهمة الخطف.

ظهور «لوشا» على التواصل الاجتماعى

ظهر البلوجر «لوشا» على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقدم فيديوهات قصيرة بمنصة «تيك توك»، وبصحبته عدد من الأشخاص يلتفون حوله، واشتهر «لوشا» بطريقة كلامه الغريبة التي لاقت استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة «لوشا» على السوشيال ميديا

من هو «لوشا» نجم «التيك توك» الذي ألقي القبض عليه وظهر في العديد من الفيديوهات على تطبيق «تيك توك».. هو محمد عبدالحميد لوشا، في الفترة الأخيرة ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تيك توك» وتم تداول الفيديوهات الخاصة به عبر صفحات السوشيال ميديا، يقطن لوشا بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وكان يقوم بعمل فيديوهات تحت هاشتاج «الثبات على المبدأ» مع مجموعة من الأشخاص، حيث اشتهر في الفترة الأخيرة وذاعت شهرته.

بدأ الأطفال في المناطق الشعبية يقلدون حركات «لوشا» من خلال ملابسه أو قصة الشعر الغريبة أو التلويح بيده في الفيديوهات التي يقوم بتسجيلها، حيث يظهر في كل مرة بفيديو جديد مع مجموعة من الأشخاص، وطالبه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن طريقته التي تحمل «البلطجة»، مطالبينه بتغيير أسلوبه في الفيديوهات التي يحاول من خلالها إثبات تقديم فن هادف أو توصيل فكرة.

لوشا ضبط لوشا البلوجر لوشا القبض على البلوجر لوشا لوشا ابن السيدة زينب

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

إعدام في بث مباشر.. هل يتم القصاص من قاتل نيرة أشرف علنًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا