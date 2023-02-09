فبراير 2023.. لينك تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد

يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة كيفية تسجيل قراءة العداد المنزلي للغاز وذلك من أجل سداد الفاتورة المستحقة عن شهر فبراير، وهو ما يجعلهم يتسائلون عن كيفية تسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز منعًا للمساءلة القانونية أو الغرامة.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد

"الدستور" يعرض في السطور التالية كيفية تسجيل قراءة العداد المنزلي..

يمكن تسجيل قراءة العداد المنزلي وذلك عن طريق الاسم ورقم العداد، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الشركة بل يتم ذلك عن طريق الرابط الإلكتروني للموقع الرسمي لشركة “بتروتريد”، ولابد من التسجيل في أول يوم من كل شهر إلى يوم 20 من الشهر، وعند القيام بالتسجيل يمكنك الدفع عن طريق الموقع أيضًا.

كيف يمكن سداد فاتورة الغاز؟

هذا السؤال أيضًا بتوارد على أذهان الكثيرين، فهناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها لسداد فاتورة الغاز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو عن طريق محصل الشركة أو من محفظة فوادافون كاش أو كذلك من خلال محفظة BM WALLET.

طرق دفع فاتورة الغاز

يمكن الدفع عن طريق تطبيق ” بتروميتر” والذي يتم اسخدامه عن طريق الهاتف المحمول كما يمكن تحميله من جوجل بلاي، أو الاتصال على رقم الهاتف الأرضي أو رقم محمول رقم 5727 ، أو يكون من خلال مكاتب البريد والاستعلام عبر الاتصال برقم 1122

خدمة جديدة لسداد فاتورة الغاز

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز وذلك عبر كاميرا الهاتف المحمول ثم تحميلها على موقع الشركة على قاعدة بيانات العملاء ويتاح معرفة قيمة الفاتورة عبر التطبيق.

جدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق، عن إطلاق تطبيق “بتروميتر” لتسجيل قراءات عدّادات الغاز بواسطة كاميرا "المُوبايل" و نقلها مُباشرة لقاعدة بيانات العُملاء و معرفة قيمة الفاتورة و دفعها من خلال البطاقة الائتمانية و المحافظ الإلكترونية، ويُعد التطبيقان اللذان أطلقتهما بتروتريد نقطة تحول في ميكنة الأعمال والحد من التدخل البشري تلافياً للأخطاء.

ويُساهم التطبيقان بشكل كبير في التباعد تطبيقا للإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويُعد التطبيقان أحد برامج مشروع # بتروتريد_الرقمية و الذي تنفذه بتروتريد تماشياً مع برنامج تطوير و تحديث قطاع البترول في المحور الخاص بالتحوُّل الرقمي.