الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل الخطة والموازنة ونواب الدائرة الرابعة بسوهاج يتفقدون سير العمل بمستشفى طما المركزى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طما، طهطا، جهينة بسوهاج، إن مشروع إنشاء مستشفى طما المركزي يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتحسين وتجويد الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين فلم يقتصر اهتمام الدولة والقيادة السياسية على إطلاق المبادرات الصحية فقط بل إصدار التوجيهات اللازمة لتطوير المنشآت الصحية وفى مقدمتها المستشفيات وهذا ما ظهر جليا في تطوير العديد من المستشفيات بمحافظة سوهاج و إمدادها بكافة المستلزمات من أجل خلق بيئة صحية تليق بالمواطن السوهاجى.

جاء ذلك على هامش جولته صباح اليوم لتفقد أعمال التنفيذ والإنشاء بمشروع مستشفى طما المركزي وبرفقته النائب ابراهيم خليفة والنائب نشأت فواد نواب الدائرة الرابعة بسوهاج  والمهندس علي عبد الستار الدردير مدير الدعم الفني بوزارة الصحة والدكتور بدران فتحي مدير مستشفي طما المركزى والمهندسة هويدا شافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وأشار "سالم" إلى أن الهدف من الجولة هو متابعة معدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال بالمشروع و التعرف على ما يستجد من معوقات للتعامل السريع لأتمام المشروع والذي من المنتظر أن يتم تنفيذه وفق الأكواد الطبية للتأمين الصحي الشامل لتقديم أفضل خدمة طبيبة لأبناء مركز ومدينة طما بسوهاج.

وأضاف نائب طهطا وطما وجهينة مصطفى سالم أن المشروع العملاق يتم إقامته على مسطح 6400 متر بتكلفة تصل الى 700 مليون جنية ووصلت نسبة التنفيذ فية الى 55 % من الأعمال المستهدفة و أن هناك عدة زيارات قادمة سوف يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للتعامل السريع مع أى مستجدات أو معوقات حتى انتهاء المشروع.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الخدمات الطبية الخطة والموازنة بمجلس النواب المبادرات الصحية النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة بمحافظة سوهاج تحسين وتجويد الخدمات مستشفى طما المركزى متابعة معدلات التنفيذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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